Attivate sirene d'evacuazione incendio alla Fca in segno di lutto per Marchionne

TERMOLI. Alle ore 13 verranno attivate allo stabilimento Fca di Termoli, per 2 volte, a distanza l'una dall'altra di 10 minuti, per 20 secondi, le sirene d'evacuazione incendio in segno di lutto per la scomparsa di Sergio Marchionne.

Per la prematura scomparsa dell’ex amministratore delegato Fca Sergio Marchionne farà 15 minuti di interruzione, nella giornata di oggi, in tutto il plant per ricordarlo.

Gli orari sono i seguenti:

Primo turno dalle 13:00 alle 13:15

Secondo turno 14:30/14:45

Terzo turno 22:30/22:45