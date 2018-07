Falò di San Basso, barriere di cemento a Rio Vivo per impedire l'accesso a furgoni e macchine

TERMOLI. Un primo chiaro, sintomo, di come i residenti comincino a fare breccia a Rio Vivo-Marinelle.

Merito del Comitato omonimo, che da un anno si sta battendo per evitare che a ogni San Basso si manifesti lo sfacelo dei falò indiscriminati e senza alcuna disciplina.

Come precisò la presidente Tiziana Porreca, tenace rappresentante di un nutrito gruppo di famiglie che abitano a Termoli Sud, non si è contro i falò, ma contro l’esagerazione e contro il degrado.

Da qui, settimane fa, partì una diffida che coinvolse le istituzioni, indirizzata alla prefettura di Campobasso, che intervenne subito.

Per questo, si è mobilitata una catena di comando che ha riguardato Polizia locale, Commissariato, Capitaneria di Porto e amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Sbrocca e della presidente del Consiglio comunale Vigilante.

Nella mattinata di oggi sono stati posizionati dei blocchi in cemento che impediranno a macchine e furgoni di entrare in spiaggia e scaricare il materiale per i falò, ma non solo.

«Tutte le istituzioni citate hanno accolto la nostra richiesta di cercare di arginare questo fenomeno divenuto ormai pericoloso, adottando questi new jersey per impedire di far arrivare sulla spiaggia i mezzi che vendono gli alcolici e quelli che portano legna e materiale tossico da ardere durante i falò.Perché sarà difficile impedirli anche se sono vietati, ma cerchiamo di avere meno danni possibili».

E poi, magari, ulteriori e massicci controlli.