Si blocca la serratura dell'auto, bimbo di 6 mesi liberato dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Attimi di paura ieri in via Sardegna a metà mattina, quando una madre con un bimbo di appena sei mesi, probabilmente destinata a recarsi alla vicina Asrem, ha visto scattare per sbaglio la serratura dell’automobile al cui interno c’era proprio il piccolo.

La donna non si è persa d’animo e ha subito allertato il centralino del 115, che ha inviato la squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco, che utilizzando l’attrezzatura speciale in dotazione è riuscita ad aprire la serratura della macchina e liberare il bimbo, restituendolo alla mamma. Sul posto si era recato anche un carrozziere, nel tentativo di dare una mano alla signora, che era visibilmente in stato di grande agitazione e preoccupazione.