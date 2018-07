Natante in fiamme al largo di Ischia, Sos lanciato da un turista termolese dalla costa

TERMOLI. Una brutta avventura, quella di due diportisti che si sono trovati a 10 miglia dalla costa con un incendio sulla loro imbarcazione, tra Ischia e Ventotene, salvati dalla Guardia costiera.

I 2 naufraghi nel mar Tirreno devono la vita alla celerità con cui un ingegnere termolese di 50 anni, Antonio Paolitto, ha allertato col suo cellulare i soccorsi, mentre stava in vacanza nella località ischitana. Come riferisce il quotidiano “Il Mattino”, «i due diportisti hanno subito un corto circuito a bordo del loro yacht e poi l’incendio, che è divampato violento ed ha rischiato di far esplodere il natante. A trarre in salvo i due diportisti che tornavano da Ventotene verso Ischia è stata la Guardia Costiera di Ischia.

L'allarme è scattato poco dopo le 14 di martedì, quando la sala operativa della Capitaneria ha ricevuto da Paolitto la segnalazione di un’imbarcazione da diporto con due persone a bordo interessata da un principio di incendio. Sul posto è stata inviata la motovedetta CP829 che giunta in prossimità del punto segnalato, ha tratto in salvo i due occupanti, un sessantunenne avvocato ischitano e un 41enne del posto.

«Ero al mare, quando gli occhi si sono riempiti di fumo. A furia di sforzare gli occhi, poi ho visto meglio ed era un fumo che veniva dal mare, ho individuato il natante e chiamato la Guardia costiera», il racconto del pronto professionista bassomolisano.