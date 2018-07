TERMOLI. Odissea giudiziaria finita alla Corte dei Conti per l’ex sindaco Di Brino. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, con sentenza n. 53/2018 comunicata in data 18 luglio 2018, nel pronunciarsi sul giudizio di conto promosso dal Magistrato relatore nel 2014 su n. 7 conti giudiziali per il periodo 1.1.2007 — 31.12.2013 relativi ai valori di bilancio delle partecipazioni azionarie del Comune di Termoli nelle società partecipate T.U.A. S.p.a. e S.E.A. S.p.a. nei confronti dell'agente contabile consegnatario delle azioni del Comune di Termoli Antonio Di Brino, difeso dall'avvocato Daniele Di Vito, in pieno accoglimento delle eccezioni difensive proposte.

Nello specifico, ha dichiarato: a) il parziale difetto di legittimazione passiva del Di Brino per il periodo 1 gennaio 2007 — 16 aprile 2010 atteso che questi aveva assunto le funzioni di Sindaco del Comune di Termoli, con annessa attività di rappresentanza del Comune negli organi delle partecipate, soltanto a far data dal 16/04/2010;b) per il rimanente periodo, ovvero dal 16 aprile 2010 al 31 dicembre 2013, la Corte dei Conti, pur dichiarando la non regolarità dei conti giudiziali in ragione della progressiva perdita di valore delle relative partecipazioni di proprietà del Comune di Termoli nelle due società partecipate, ha ritenuto tuttavia che detta diminuzione patrimoniale non può costituire ammanco e/o addebito imputabile ex art. 149 del Codice di Giustizia Contabile (e dunque oggetto di una sentenza di condanna) a carico dell'agente contabile Di Brino in quanto il Comune di Termoli non ha mai impartito alcuna indicazione all'agente contabile, peraltro neppure destinatario di formale provvedimento di nomina, ai fini dell'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee delle società partecipate (ovvero del diritto agli utili e alla quota di liquidazione, il diritto di voto, la partecipazione agli utili, la denuncia al collegio sindacale, la denuncia in tribunale).

Ciò in quanto Di Brino, in ragione delle disposizioni statutarie delle due società partecipate sulla rappresentanza dei soci, si ê ingerito in via di mero fatto nella gestione delle partecipazioni e quindi dei conti giudiziali poiché egli si e limitato ad esercitare i diritti dell' azionista o del titolare di partecipazioni mediante l'espressione del voto nelle assemblee sociali; sicché l'attività dispiegata da Di Brino venuta in rilievo come quella di mero consegnatario delle partecipazioni del Comune di Termoli. Pertanto, ha concluso la Corte dei Conti, non vie luogo a pronunzia di addebito a carico dell'agente contabile dott. Di Brino Basso Antonio in quanto: "il ricostruito pregiudizio di valore delle partecipazioni del Comune di Termoli nella TUA. S.p.a. e S.E.A. s.p.a. non può considerarsi eziologicamente riconducibile all'attività del Di Brino quale mero consegnatario delle partecipazioni dell'Ente".