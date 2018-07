Trignina riaperta dopo l'incidente mortale, disagi alla circolazione

VASTO. E' stata regolarmente riaperta la Trignina dopo il sinistro mortale verificatosi questa mattina all'alba e che ha visto coinvolti tre veicoli(LEGGI). Si sono riscontrati disagi alla circolazione e lunghe code per permettere le operazioni di soccorso, di rilievo e rimozione dei mezzi incidentati. Alcuni di questi hanno perso olio cospargendo l'intera carreggiata e per questa ragione è stata necessaria la pulizia della sede stradale con del solvente specifico oltre che dei vari detriti causati dal tremendo impatto. Complicata anche la rimozione del mezzo pesante coinvolto nel sinistro. Il traffico in mattinata è stato momentaneamente deviato su arterie secondarie, ovvero su Fresagrandinaria per chi procedeva in direzione Vasto e su Lentella per chi procedeva in direzione Isernia.