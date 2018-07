GUGLIONESI. Centinaia, tra moto e quad, hanno accompagnato il feretro bianco del giovane Donato Campofredano, nel suo ultimo viaggio verso il cielo.

Tanti sono stati gli amici che, già dal primo pomeriggio di oggi 28 luglio, si sono ritrovati davanti alla chiesetta che in quest'ultima settimana li ha accolti per tener vivo il ricordo di Dodi, come lo chiamavano tutti.

Quel ragazzo dagli occhioni grandi e dolci, quel ragazzo dal sorriso luminoso e contagioso, quel ragazzo che oggi Guglionesi piange. E lo piange in silenzio, come davvero una famiglia può fare.

Tutti riuniti attorno a mamma Katia, a Rosaria e Anna, le sue sorelle adorate.

Tutti uniti nel silenzio del dolore ma anche della gioia della sua nascita in cielo, così come ha detto, appunto, la sua mamma che davanti a tutti ha ringraziato i tanti che le sono stati accanto ricordando che “Donato ha generato vita. Donato, dono di Dio, quel Dio che ringrazio ogni giorno per avermi fatto dono di un figlio per 21 anni. Quel Dio che ora ha tra le sue braccia il suo figlio più prezioso, il mio Donato”.





“Se si scende più in profondità, con molta o poca fede – ha detto il parroco don Gianfranco Lalli- c'è qualcosa che noi desideriamo che vada oltre questo incidente. Quando un dramma entra nella nostra esistenza vediamo l'altra faccia della medaglia e ce la prendiamo con Dio in maniera sbagliata perché noi desideriamo la vita. Questa circostanza vi vede così uniti. Io vi vedo così uniti, a volte "servono" queste cose per vedere l'unità paesana. È bello appoggiarsi agli altri. È bello poter esser qui così numerosi. La nostalgia di Dio è nel fondo di ognuno di noi anche se non ne siamo consapevoli. Situazioni come queste diventano opportunità per rimanere comunità e unità. Cosa il Signore chiede a ognuno di Noi? Serve fiducia in lui, serve semplicemente questo. I mille dubbi, la nostra rabbia, anche questo serve, per cui lui possa trasformarli e farci risorgere. Abbiate fede in me io ho vinto il mondo. L'anima di Donato è risucchiata nella verità, è diventato figlio suo già dal battesimo. Dentro la fede noi possiamo dire: io voglio che tu vivi in eterno Donato. Questa morte non ci deve far soffrire perché Donato è con colui che vive in eterno e, queste sono parola della mamma Katia. La morte non ha vinto su Donato, Donato ha vinto la morte e vive in Dio. Se sappiamo generare al cielo questo fratello, la morte non vince nessuno.

L'anima di Donato è nella luce di Dio. Questa morte non può passare come un evento, ma chiede dei frutti, frutti di unità come San Paolo dice nella prima lettura. Lui ci sorride dal cielo, noi possiamo fare tante cose belle perché lui possa continuare a vivere”. Un'omelia che ha visto la commozione di tutti i presenti e un applauso tanto lungo che, lassù nel cielo, il nostro caro fratello Donato l'ha sentito tutto.

Tutti stretti intorno a mamma Katia, tutte le persone che le vogliono bene, e per lei che direttamente da Frosinone sono arrivati i responsabili di Nuovi Orizzonti per il Molise, insieme alla cantante Elena Martelli che, ha dedicato proprio a mamma Katia una delle sue canzoni.

Anche i cori religiosi di Guglionesi hanno fatto la loro parte. Per la prima volta si sono riuniti tutti insieme per l'ultimo viaggio di Donato.

A fine celebrazione, dopo la benedizione si sono fatti avanti gli amici che hanno voluto dedicare poche righe in ricordo di Dodi; anche il sindaco ha espresso il suo cordoglio per la perdita di questo figlio e si è detto vicino alla famiglia.

E mentre il maestro Di Carlo suonava il Silenzio, i palloncini bianchi volavano via, don Gianfranco liberava quattro colombe che spiccavano il volo. Tra i rombi delle moto che hanno voluto così salutare il loro caro amico, “ora sei libero come gli angeli”.

Ciao Dodi!