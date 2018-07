Cimitero, sull'ampliamento c'è ricorso al Tar

TERMOLI. Sulla procedura di ampliamento del cimitero di Termoli, disciplinata dalla delibera di giunta 306 del dicembre scorso, pende una spada di Damocle, quella del ricorso al Tar Molise presentato da Michela Monte, Bernardo Sila, Giuseppa Monte e Gala S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza.

Parte in causa, la Cosvim Società Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Agresti. Il Comune, invece, si fa difendere dall'avvocato Lorenzo Derobertis.

I ricorrenti chiedono l’annullamento della delibera, che è stata pubblicata dal 21.12.2017 al 5.1.2018, con la quale l'amministrazione ha approvato la fattibilità ed il pubblico interesse del progetto di ampliamento del cimitero di Termoli e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché per la declaratoria di inefficacia di ogni altro atto e convezione se del caso stipulato e concluso.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno è stata la dottoressa Rita Luce e uditi per le parti i difensori.

I ricorrenti sottolineano come il Comune abbia censurato il difetto di istruttoria per non avere essa dato conto della esistenza dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area interessata dalla realizzazione dell’intervento. Tale circostanza risulta rilevante ai fini della decisione, dovendosi pertanto disporre una verifica al fine di appurare se l’area interessata dalla realizzazione dell’intervento di cui è causa sia o meno gravata da vincoli paesaggistici, anche eventualmente imposti coi cosiddetti “decreti Galassini” emanati in attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 43.

All’adempimento istruttorio dovrà provvedere la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Regione Molise in persona del Soprintendente in carica, con facoltà di delega, mediante deposito di relazione istruttoria entro il termine del 20 novembre 2018.

Per questo, l’udienza pubblica è stata aggiornata al 9 gennaio 2019.