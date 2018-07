Veicoli al crocevia Dalla scossa all'airbag, curiosità "stradali" sotto l'ombrellone

SOTTO L’OMBRELLONE LA SCOSSA SCENDENDO DALL’AUTO – L’auto, come ogni altro corpo in movimento, si carica per lo strofinio con l’aria, assumendo un potenziale (ovvero una carica elettrica) diverso da quello di riferimento (la terra). L’automobile non scarica a terra detto potenziale