CAMPOMARINO. Contro-denuncia da parte del turista denunciato a sua volta dalla Polizia locale di Campomarino. Una notizia apparsa il 16 luglio scorso, quando i Vigili urbani della località turistica ci inviarono una nota per l’avvenuta aggressione ai danni di due agenti a Campomarino. Dal legale della persona deferita alla Procura della Repubblica, l’avvocato Ruggiero Romanazzi, è giunta la richiesta di rettifica. Perché è stato proprio lui a presentare un esposto alla Magistratura contro la Polizia municipale campomarinese.

«In riferimento all’articolo apparso la scorsa settimana e relativo a una presunta aggressione ai danni di due vigili urbani a Campomarino, in qualità di difensore di fiducia del signor R. M., cittadino inglese figlio di italiani, mi vedo costretto ad alcune precisazioni: innanzitutto il mio assistito, imprenditore di anni 37 che da circa 30 anni trascorre le vacanze a Campomarino Lido in quanto proprietario di due immobili, non ha aggredito né tantomeno picchiato alcun vigile. a seguito di una contestazione per il divieto di sosta della propria autovettura parcheggiata dinanzi al cancello del suo immobile, ha provveduto a spostare il mezzo per introdurlo nel cortile di sua proprietà. nell’effettuare la manovra avrebbe sfiorato la gamba di un vigile che si è accasciato al suolo lamentandosi per il dolore.

Tutto l’accaduto è stato ripreso con il cellulare da alcuni passanti e, copia del filmato, è stata anche fornita al signor R. M., che ha provveduto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Larino allegando il video e a fornire i nominativi di alcuni testimoni della vicenda. Sorprendono le dichiarazioni del primo cittadino di Campomarino che, evidentemente non informato compiutamente sui fatti, ha espresso giudizi che offendono la dignità del mio assistito che, ricordo, vi trascorre da oltre 30 anni le vacanze unitamente al proprio nucleo familiare, così dimostrando un profondo attaccamento alla cittadina di Campomarino».