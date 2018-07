TERMOLI. E’ trascorso oltre un mese dall’ultima volta, nella terza decade di giugno, ma dal presidio di protesta dinanzi all’assessorato alle Politiche sociali nulla è mutato e per la famiglia Mascilongo si rinnova giorno dopo giorno lo spettro di finire in mezzo a una strada.

Un tira e molla che dura da mesi, che ha visto il capofamiglia Pasquale, che cerca di sbarcare il lunario con la borsa lavoro del Comune di Termoli, denunciare una condizione di disagio assoluta. Sua moglie è malata, non sta bene e ciononostante rischiano di essere buttati in mezzo alla strada. C’è uno sfratto esecutivo che pende come la spada di Damocle sul loro capo. Non hanno figli e ancor meno certezze. A perorare la loro causa ad ora sono i sindacalisti dell’Usb Molise Sergio Calce e Rossella Griselli, che a più riprese hanno contattato l’amministrazione comunale adriatica e incontrato anche sindaco e assessore alle Politiche sociali e vice sindaca Maricetta Chimisso nelle scorse settimane.





Il problema alloggio, tuttavia, non è stato affatto risolto, come denunciano questa mattina, in un nuovo sit-in a piazza Sant’Antonio.