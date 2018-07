Kenya, omicidio Fossaceca: processo arenato da un anno

CAMPOBASSO. Era tornata in Africa per coltivare quel sogno così nobile che custodiva nel cuore: aiutare i bimbi dell’orfanotrofio da lei creato, dare loro conforto e nuova speranza. Ma quel desiderio si è tragicamente interrotto, sbriciolato dall’efferatezza e dalla brutalità: la sera del 28 novembre 2015, Rita Fossaceca, medico di Trivento impegnata in Kenya per conto dell’associazione umanitaria internazionale “For Life Onlus”, venne uccisa durante l’assalto perpetrato da un commando di rapinatori ai danni del villaggio di Watamu, distretto di Malindi a nord di Mombasa. Fu raggiunta da un colpo di pistola mentre cercava di difendere la madre, in quel momento attaccata da uno dei malfattori con un machete. Nel corso dell’incursione vennero feriti anche i familiari della donna, oltre ad un sacerdote e a due infermiere presenti nel villaggio.

Eppure, l’omicidio non ha ancora avuto giustizia. Sono due le persone finite alla sbarra, imputate a vario titolo per aver partecipato al blitz criminale; nessuna traccia degli altri complici. A ferire ancor di più i familiari del medico molisano è però l’immobilismo di un iter giudiziario tormentato, che ormai sembra essersi arenato nei meandri della burocrazia. Da diversi mesi, infatti, il giudice continua a rinviare le udienze: l’ultimo “slittamento” è avvenuto proprio la scorsa settimana.

Una situazione complessa e delicata, di cui Giulia Lozzi, avvocato che assiste la famiglia del medico di Trivento, ha parlato all’Ansa:

“E’ una situazione davvero difficile perché ogni volta le udienze saltano per motivi prevalentemente burocratici. Il processo in Africa è ormai fermo da circa un anno, praticamente da quand sono state acquisite in videoconferenza dall’Italia le testimonianze dei familiari della dottoressa e delle infermiere volontarie. Questo stop prolungato - ha dichiarato il legale - è diventato motivo di ulteriore dolore per i parenti che sperano nella giustizia keniota affinché possano essere individuati i responsabili dell’omicidio. Tutto questo è straziante anche perché non ci sono tempi certi per arrivare ad una sentenza. Al momento sappiamo solo che, dopo i tanti rinvii, la prossima udienza è stata fissata alla fine dell’estate”.