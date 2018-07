Si ferisce col boma mentre è in barca, 57enne portata al pronto soccorso

TERMOLI. Una gita in barca al largo di Termoli si è conclusa al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Un infortunio che ha riguardato una donna, 57enne originaria del Veneto, che durante la permanenza sul natante da diporto ha rimediato un colpo dal boma.

Immediato il rientro alla Marina di San Pietro, dov’era stato opportunamente chiamato anche il 118, giunto coi medici in ambulanza assieme ai volontari della Misericordia di Termoli.

Per lei inevitabile il collare e una fasciatura sulla parte colpita, così come il trasporto al nosocomio di viale San Francesco per gli accertamenti del caso.