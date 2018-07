Lite in famiglia a Porticone, arrivano 118, Misericordia e Polizia

TERMOLI. Ennesima lite in famiglia in questa stagione estiva a Termoli e ancora una volta volante del commissariato di Polizia di via Cina e 118, coi volontari della Misericordia di Termoli, sono dovuti intervenire fulmineamente in contrada Porticone, precisamente in via Catania, per sedare una zuffa che ha coinvolto genitori e un minore di 17 anni.

Il ragazzo è stato preso in carico dai medici del Molise soccorso, che hanno cercato di tranquillizzarlo.