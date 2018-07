Diversi ettari in fiamme a Campomarino, sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri Forestali

CAMPOMARINO. Vigili del fuoco e Carabinieri forestali impegnati nella mattinata alla periferia di Campomarino, in contrada Buccaro, lungo la provinciale che collega il paese a Portocannone. Un incendio di sterpaglie che si è propagato per diversi ettari ha bruciato vegetazione incolta e anche sottobosco.

La colonna di fumo era visibile a occhio nudo da diverso chilometri.

Per fortuna non c’erano nelle vicinanze delle abitazioni o delle rimesse agricole e zootecniche, campo libero, dunque ai soccorritori, che hanno impiegato alcune ore per domare il rogo ed estinguere le fiamme, circoscrivendolo l’incendio e bonificando l’area interessata dopo le operazioni di spegnimento.