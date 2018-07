DOGLIOLA. Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla Trignina, dove un'auto ha perso improvvisamente il controllo per poi ribaltarsi a bordo strada e finire tra il guard rail ed una cunetta. Alla guida del mezzo, una Citroen, un molisano che è rimasto miracolosamente illeso. Sul post sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Vasto. Questi ultimi si sono occupati di mettere in sicurezza la vettura. Successivamente l'auto è stata rimossa e per far questo è stato momentaneamente bloccato, per circa 15 minuti, il traffico sulla Fondovalle Trigno.