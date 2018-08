Bimbo rimane chiuso in casa, arrivano i Vigili del fuoco in via XXIV maggio

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Intervento di soccorso nella serata di ieri in via XXIV maggio, a Termoli. Una classica chiamata di emergenza legata a una porta che si era chiusa, ma all'interno della casa c'era un bambino. Da qui la concitazione dei genitori e la celerità dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. L'allarme è scattato poco prima delle 20 e subito la squadra del distaccamento adriatico è partita dalla caserma di contrada Pantano Basso per raggiungere il centro della città, riuscendo con le attrezzature in dotazione ad aprire la serratura e quindi far riabbracciare il piccolo alla famiglia.