Arrestati per spaccio di cocaina, i due pusher del weekend sono stati scarcerati

TERMOLI. Udienza di convalida ieri mattina al tribunale di Larino per i due pusher arrestati nello scorso fine settimana dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. In entrambi i casi, sia per il 19enne ammanettato in pieno centro sabato sera, sia per il 70enne corriere di cocaina di provenienza laziale, dal litorale romano, il Gip frentano ha convalidato gli arresti e ha deciso la scarcerazione.

Il 19enne, accusato di spaccio ai minori e di detenzione anche di armi, tra cui un coltello e una pistola ad aria compressa, non ci sono state prescrizioni, obbligo di dimora nella località di residenza per il 70enne pizzicato dalle Fiamme gialle sull’A14 con 1,1 chili di cocaina e venti grammi di cobret, anche per le condizioni fisiche dell’anziano e soprattutto della moglie, che necessita di assistenza costante.