TERMOLI. Sette loghi istituzionali e la presenza fidata della Guardia costiera. E’ questa la nutrita pattuglia che ha messo in piedi il progetto di presidio acquatico dei Vigili del fuoco, che nel mese di agosto, a partire da venerdì 3, per dieci dei giorni più affollati in spiaggia, ossia weekend e periodo ferragostano, vedrà 4 unità del 115 specializzate di stanza al circolo della Vela. Il turno copre 8 ore, dalle 10 alle 18 e verrà garantito con l’utilizzo di mezzi idonei, come le moto d’acqua, ad esempio. Attrezzate per ogni necessità marittima.

E’ stato sottoscritto stamani, in sala consiliare, il protocollo d’intesa con Regione Molise, Prefettura di Campobasso, naturalmente i Vigili del fuoco, e i 4 Comuni costieri di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, come detto alla presenza del comandante del porto Francesco Massaro.

A rappresentare la Regione è stato l’assessore all’Ambiente Nicola Cavaliere, il vice prefetto vicario Pierluigi Pigliacelli l’ufficio territoriale di Governo, Angelo Sbrocca, Nicola Travaglini e Roberto Di Pardo le rispettive giunte di Termoli, Montenero e Petacciato, Campomarino al contrario ha visto la presidente del Consiglio Paola Cantelmi. Per i Vigili del fuoco c’era la comandante provinciale Cristina D’Angelo, accompagnata dal capo distaccamento adriatico Aldo Ciccone e dal personale che sarà operativo da dopodomani.

La delibera di giunta del Comune di Termoli risale al 29 giugno scorso e ripercorre l’esperienza dello scorso anno.

Gli oneri, derivanti dalla convenzione pari a 20mila euro, saranno ripartiti per il 50% a carico della Regione Molise e per la restante parte a carico dei comuni aderenti, pro quota, secondo criteri che saranno oggetto di separato ed ulteriore accordo tra i comuni.