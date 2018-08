MONTENERO DI BISACCIA. Gli uomini della Guardia Costiera di Termoli, in collaborazione con la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia, hanno effettuato nella serata di ieri un sequestro di ombrelloni, sdraio e di altro materiale lasciato incustodito sulla spiaggia libera della Marina di Montenero di Bisaccia - Costa Verde.

La requisizione è scattata dopo il tramonto, quando cioè non è consentito lasciare materiale sulla spiaggia, specie al fine di occupare spazio per il giorno successivo.

L'abitudine di alcuni bagnanti di appropriarsi indebitamente di uno spazio di arenile per fini personali era già stata segnalata nelle scorse settimane da alcuni turisti.

Gli ombrelloni, inoltre, erano stati rimossi e accantonati in un'altra occasione per permettere la pulizia della spiaggia stessa; evidentemente i proprietari, incuranti delle regole, non hanno avuto remore nell'occupare nuovamente gli spazi più appetibili per garantirsi un "posto in prima fila".

Il materiale sequestrato è attualmente in custodia presso gli uffici della Polizia Locale di Montenero di Bisaccia, a disposizione dei proprietari per l'eventuale ritiro previo pagamento della dovuta sanzione.