Ancora una vittima della strada: non ce l'ha fatta Vittorio Altieri

VASTO. Si allunga la macabra lista di decessi sulle strade del vastese. Non ce l'ha fatta Vittorio Altieri, il 23enne che questa mattina a bordo della sua moto è stato protagonista di un tragico incidente nella zona industriale di San Salvo (LEGGI). Il motociclista si stava recando a lavoro quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con il mezzo pesante.

Il giovane è stato trasportato di urgenza in elisoccorso presso l'ospedale di Teramo, ma non c'è stato nulla da fare.