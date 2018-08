Black-out elettrico nei lidi di Rio Vivo, saltano centinata di prenotazioni

TERMOLI. Black-out nella zona di Rio Vivo sia nella serata di ieri, che stamani. Dalle 21 alle 3 e dalle 6 alle 9.30, la zona Sud di Termoli è rimasta senza elettricità e a pagarne le conseguenze, soprattutto ieri, sono stati i titolari dei lidi balneari di Rio Vivo. Infuriati a dir poco perché l’essere rimasti al buio ha costretto a far tornare a casa i clienti che avevano prenotato pizze e cene, C’è chi ha dovuto rinunciare a 120 coperti prenotati.

«Davvero un gran danno per noi – ci ha riferito uno degli operatori danneggiati - non vorremmo che il grande assorbimento di corrente che alimenta le giostre lo dobbiamo pagare noi in questi termini, speriamo per questa sera, a San Basso, che non si ripeta quando sono in programma i fuochi d0artificio, perché siamo davvero infuriati e stiamo pensando, qualora ci fossero gli estremi, per adire a vie legali e chiedere un risarcimento danni, siamo stufi di essere sempre trattati e considerati come operatori di serie B».