Tolleranza zero ai falò, Polizia locale e Capitaneria in sopralluogo a Rio Vivo

TERMOLI. Nonostante l’apposizione delle barriere di cemento per inibire il transito a furgoni e veicoli sull’arenile di Rio Vivo, come richiesto dal comitato di zona Rio Vivo-Marinelle, in occasione della giornata del 4 agosto e in previsione dei fuochi d’artificio della festa patronale, è cominciato al mattino presto l’arrembaggio alla spiaggia da parte dei furgoni attrezzati dei ristori volanti, ma sono stati per l’appunto bloccati dalla barriera di cemento.

A piedi, tuttavia, i ragazzi che avevano in mente di allestire i falò hanno portato canne a fasci, già depositati sulla spiaggia.

Un movimento che non è apparso inosservato ai residenti e alle forze dell’ordine, Polizia municipale e Capitaneria di Porto hanno effettuato dei sopralluoghi e acquisito i nominativi dei giovani presenti sulla sabbia, intimando loro di rimuovere tutto quanto avessero portato e ordinando di smantellare i presidi.

Oltre le 20, infatti, come avviene anche per l’abusivismo demaniale da parte di ombrelloni, sedie e sdraio, è possibile solo fare il bagno, ma la spiaggia deve essere sgombrata da qualsiasi cosa.

Stessa sorte anche i furgoni di panini e bevande.