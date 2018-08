TERMOLI. «Purtroppo fermarli sarà impossibile.Si sono messi più giù verso la seconda e la terza entrata.Le forze dell'ordine ci hanno garantito che pattuglieranno. Stiamo sicuramente più tranquilli dell'anno scorso». Con queste parole, nel tardo pomeriggio di ieri, la presidente del comitato di quartiere Rio Vivo-Marinelle, Tiziana Porreca, ci aveva preannunciato come i falò comunque, alla fine, sarebbero stati accesi.

Ma cos’è successo nella notte? Qual è stata l’eredità mattutina?

Sempre la Porreca, ci ha reso noto che il Comune coi mezzi della TeAm sta pulendo. «Ma quello che lasciano dietro questi falò è inaccettabile. Hanno spostato la location più a Sud. Ci sono stati controlli da parte delle forze dell'ordine e questo è innegabile, ma è chiaro che la situazione sta degenerando ogni anno di più ed è chiaramente uno scempio che va impedito. Inoltre la pulizia straordinaria che si fa il giorno dopo i falò ha un costo aggiuntivo che grava su tutta la cittadinanza e non si parla di spiccioli, ma di diverse migliaia di euro.

Come Comitato siamo grati dei controlli delle forze dell'ordine che per la prima volta dopo la nostra richiesta al prefetto di Campobasso hanno preso atto del pericolo e dello scempio dei falò. Ma evidentemente bisogna studiare bene la situazione perché è inaccettabile che i cittadini e i turisti assistano a questo scempio. Non è più una tradizione, ma un vero e proprio reato. Lasciare la spiaggia così non è tradizione di nessun popolo e nessuno dovrebbe permettere che questo accada».

Stessa considerazione, quella espressa dopo il sopralluogo di Termoli Wild, con Ezio Varrassi che ci conferma come rispetto all'anno scorso un passo avanti ci sarebbe stato, con meno rifiuti, ma comunque rimane uno scenario sgradevole da subire per turisti e residenti.