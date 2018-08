Falò di San Basso, il Comitato di Rio Vivo ringrazia Comune e forze dell'ordine

TERMOLI. San Basso è ormai in archivio, come la serata di falò e fuochi d’artificio, anche se non tutto è filato liscio come nelle aspettative, «il comitato di Rio Vivo Marinelle ringrazia l'amministrazione Comunale nella persona di Manuela Vigilante con la quale è stato in stretto contatto e che faceva da tramite con la Capitaneria e tutte le forze dell'ordine per gestire la sicurezza durante la giornata di ieri.

Fino al pomeriggio presto la situazione era sotto controllo. Purtroppo la festività richiede tanto personale che evidente non era sufficiente ad arginare definitivamente il problema. Si sono impegnati tutti dal Comune, al Comando della Capitaneria, dai Vigili Urbani, i Carabinieri, Guardia di Finanza e Commissariato di Polizia. Come primo tentativo diciamo che siamo felici per essere stati considerati. Per l'anno prossimo ci organizzeremo meglio».