L'ultimo saluto a Vittorio: "Forse il Signore aveva bisogno di un ingegnere lassù"

VASTO. Una cerimonia composta, alla quale hanno preso parte centinaia di persone, tantissimi giovani. Si è svolto così presso la chiesa di Santa Maria del Sabato Santo il funerale di Vittorio Altieri, l'ennesima vittima della strada. A soli 23 anni ha lasciato la vita terrena a causa di un fatale incidente stradale avvenuto due giorni fa a San Salvo. (LEGGI)

Il feretro, ricoperto da un cuscino di rose bianche, è stato accolto dal sacerdote don Antonio Totaro in un silenzio straziante. Momenti in cui il dubbio e la domanda di senso si fanno assordanti in ciascun uomo, ma "il Signore non chiede mai più di quello che una famiglia può dare". La speranza e l'augurio di tutti è che i famigliari di Vittorio trovino la forza per sopportare questo dolore immane, inaccettabile e incomprensibile.

"Nonostante le tante situazioni di dolore che ho vissuto non mi sono ancora abituato alla morte" - ha esordito così don Antonio nell'omelia. Ha ricordato poi un episodio avvenuto pochi anni fa quando un Lunedì di Pasqua Vittorio era nei pressi della parrocchia e ha mangiato di gusto per tutto il giorno, quasi come se avesse saputo che rari si sarebbero rivelati poi questi momenti.

"Al telefono ieri mi aspettavo una madre disperata, ha continuato il parroco, ma il Signore le ha dato una forza incredibile, forse perché aveva davvero bisogno di un ingegnere lassù. Non ho spiegazioni per giustificare quanto accaduto, ma mi permetto di dire che forse Vittorio era già pronto per l'eternità. Ha infatti concluso soltanto una parte della vita, quella terrena ed ora ha raggiunto la perfezione. Vi siete chiesti perché nessuno dopo la morte torna di qua? Perché dall'altra parte si sta sicuramente meglio."

Don Antonio ha ricordato poi come tutti noi in questi istanti ci fermiamo a pensare, ma poco dopo riprendiamo a vivere la nostra vita con frenesia e allora dobbiamo imparare una lezione da questa morte prematura di Vittorio: "Il Signore vuole che non perdiamo mai il senso di ciò che stiamo facendo e che troviamo sempre un momento per dedicarci a Lui. Io allora auguro alla famiglia Altieri di poter costantemente vivere l'amore di Dio e nei momenti di sconforto di ricordare lo splendido istante della nascita di Vittorio, pensando che un giorno tutti si rincontreranno".