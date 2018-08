Infastidito dai falò scende in spiaggia imbracciando il fucile, denunciato

TERMOLI. Finisce in Commissariato di Polizia la disavventura di un residente di Rio Vivo, che infastidito dal movimento di un gruppo di ragazzi che stava alimentando uno dei falò, a Sud del tratto coperto dagli stabilimenti balneari, dove si erano accampati per la serata di San Basso. In realtà, l’uomo aveva lamentato anche il fatto che i giovinastri avessero preso dei bancali di legno dalla sua proprietà, questo viene fuori dalla testimonianza diretta di altri residenti della zona. Da qui la scelta di scendere sull’arenile, imbracciando un fucile ad aria compressa, per rivolgerla contro la comitiva che tanto fastidio stava arrecando nei dintorni della sua abitazione.

Per cercare di dirimere la controversia che stava diventando pericolosa, i 4-5 ragazzi sono stati raggiunti da diversi altri. A questo punto è stato necessario l’arrivo degli agenti del commissariato di Polizia, che hanno messo fine alla vicenda, denunciando alla Procura della Repubblica di Larino il residente. Intanto, proprio sui falò l’evoluzione non è stata quella che ci si attendeva dopo i sopralluoghi delle forze dell’ordine.