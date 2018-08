Strage di braccianti agricoli immigrati nel terribile schianto contro un tir sulla Statale 16

TERMOLI. Tutto questo è assurdo, ancora un incidente stradale tragico, stavolta sulla statale 16 Adriatica, nei pressi di Ripalta, in provincia di Foggia, a pochi chilometri dal Molise e come due giorni fa a Castelluccio dei Sauri, numerosi braccianti agricoli (estratti 11 corpi, ndr) che erano stipati in un furgone con cui avevano raggiunto un terreno per lavorare nei campi, sono morti in un terribile schianto contro un Tir. In otto erano all'interno del mezzo, gli altri sono feriti.

Illeso, o quasi, miracolosamente, l'autista del Tir che trasportava farina e che comunque ha subito danni ingenti.

Statale 16 quasi bloccata, con le forze dell'ordine che fanno sfilare le auto in transito col contagocce. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia stradale di Foggia.