Falsi ispettori del gas tentano di entrare in una villetta a Porticone

TERMOLI. Falsi ispettori o addetti commerciali del gas in circolazione a Termoli. La classica tentata truffa, quella sventata nel pomeriggio di ieri in contrada Porticone. In due si sono presentati al cancello di una villetta singola, tra via Firenze e via Sorrento. All'interno dell'abitazione c'era una donna che viveva da sola e a cui hanno chiesto di entrare per presunti controlli sul contatore del gas e altre operazioni similari.

Una condotta che subito è apparsa poco lecita e allora la donna ha contattato dapprima il figlio, che non era presente sul posto, da quest'ultimo è giunta la chiara esortazione a non dare loro retta e ad allertare anche i Carabinieri. Gli stessi militari dell'Arma hanno ribadito alla signora di non farli entrare e allora i due, che erano davvero insistenti, hanno desistito e se ne sono andati.

Non è stata l'unica segnalazione della giornata, ne sono avvenute altre, a testimonianza di una serialità di comportamento che ha visto la coppia tentare altri colpi in casa altrui.