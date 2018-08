Chiedono informazioni sugli euro e ne sfilano 170 a due anziani

CAMPOMARINO. «Attenti alle truffe – ammonisce il consigliere comunale di opposizione a Campomarino, Luigi Romano - uno strano episodio è avvenuto domenica in Contrada Cianaluca. Una Audi A4 vecchio tipo color grigio, con dentro una giovane coppia straniera ferma una coppia di anziani e si chiedono spiegazioni sul valore e il riconoscimento degli euro. L'anziano, ingenuamente, ben felice di dare spiegazioni ed informazioni, tira fuori il portafoglio ed in un attimo spariscono i due truffatori con il relativo portafoglio. Bottino? Circa 170 euro. Un episodio alquanto singolare, che deve far riflettere sulle strategie messe a segno da questi predatori su anziani che irritano molto».