Litigano suocera e nuora, 65enne finisce al pronto soccorso con un dito fratturato

TERMOLI. Lite in famiglia nel pomeriggio di ieri nella zona vicina allo stadio comunale di Termoli. Una donna di 65 anni è rimasta ferita dopo una lite con la nuora. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno messo fine al litigio e il 118 con gli operatori volontari della Misericordia giunti in ambulanza. La suocera, L. C., è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo con una sospetta frattura al dito, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.