Operazione Via col Vento, annullate le ordinanze cautelari

CAMPOBASSO. Annullate le ordinanze cautelari sia personale degli arresti domiciliari a carico di Riccardo Di Palma che reale del sequestro preventivo dell’azienda La Molisana Trasporti dove erano stati nominati due amministratori giudiziali, ordinanze emesse nell’ambito dell’operazione “Via col vento”, prima dal gip di Reggio Calabria su richiesta della dda, che poi per competenza territoriale ha inviato gli atti a Catanzaro dove la dda ed il gip hanno confermato le ordinanze. Gli avvocati Gianni Spina e Giuseppe (Joe) Mileti hanno impugnato le due ordinanze e ieri il tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato entrambe le ordinanze disponendo l’immediata liberazione di Riccardo Di Pama e il dissequestro dell’azienda restituendola all’amministratore. Gli avvocati Spina e Mileti sono pienamente soddisfatti per aver visto accogliere in pieno le proprie difese e restituito al territorio molisano un’azienda che lo rappresenta.