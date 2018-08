Bimbo si chiude in macchina per sbaglio, ressa di fronte al Castello svevo

TERMOLI. Ressa incredibile quella che sta avvenendo di fronte al Castello svevo, all'inizio di via Federico di Svevia e il lungomare Nord, all'uscita da via Roma. Un bimbo è rimasto chiuso per sbaglio nell'auto parcheggiata e ci sono attimo di panico. I genitori hanno cercato di sbloccarla, non riuscendovi e si sono avvicinate decine di persone che hanno circondato la zona, offrendosi in aiuto. Ma il momento è concitato e ci sono stati anche urla e spintoni.

Sono stati allertati i Vigili del fuoco, che stanno giungendo sul posto. Nel frattempo è giunta anche una volante del commissariato di Polizia, con un agente che ha sfondato un finestrino per riuscire a sbloccare la serratura.

Subito dopo sono arrivati i pompieri del distaccamento di Termoli, i Vigili urbani e il 118 di Montenero di Bisaccia coi volontari della Misericordia di Termoli. Il piccolo, un bimbo di 2 anni, figlio di una coppia di Roma, era tranquillo e per nulla accaldato, poiché l'auto era dotata di aria condizionata ed era stata accesa. Per questa ragione, considerando che il piccolo era intento a giocare, peraltro, mentre fuori era il delirio, suo malgrado. Così, ha potuto subito riabbracciare i genitori.