SAN SALVO. Un turista bolognese di 75 anni, Z. M., è deceduto questa mattina intorno alle 11 in spiaggia in seguito ad un malore. Si tratta di un turista che si trovava in acqua nei pressi del Biotopo. L'uomo è stato subito soccorso dai bagnini della Protezione Civile Val Trigno, Giulia Vicoli, Giuseppe Bonpensiero, Finocchio Paolo, Federico Longhi e Luca Petrocco che hanno praticato in tempi record il massaggio cardiaco, ma per il 75enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto due ambulanze del 118, la Polizia Locale, i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto.