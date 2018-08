Morte Vittorio Altieri, i genitori: "Chi ha visto qualcosa ci aiuti a chiarire la dinamica"

VASTO. "Chi è passato in zona quel giorno e ha visto l'incidente ci dia informazioni", è questo l'appello dei genitori di Vittorio Altieri, il 23enne morto lo scorso 3 agosto in seguito ad un terribile incidente stradale nella zona industriale di San Salvo. (LEGGI) Era in sella alla sua moto con cui si stava recando a lavoro quando si è scontrato con un camion frigorifero. Successivamente è stato soccorso in eliambulanza e trasportato presso l'ospedale di Teramo, ma non c'è stato nulla da fare.

A Vastoweb i famigliari di Vittorio hanno chiesto di diffondere un messaggio affinché chiunque abbia visto qualcosa possa aiutare a chiarire la dinamica del sinistro. L'appello si rivolge anche a chi quella mattina è passato casualmente nei pressi dell'incidente e non si è fermato oppure lo ha fatto e ha colto particolari che potrebbero essere d'aiuto. "Le informazioni possono essere date ai Carabinieri o alla Polizia Munipale, in forma assolutamente anonima" - concludono la mamma e il papà di Vittorio.