Ladri portano via auto, soldi e gioielli: «In periferia vogliamo essere più sicuri»

TERMOLI. Furti in una notte di mezza estate. Sono quelli che stanno caratterizzando le periferie dei centri urbani costieri e non certo Termoli ne è immune.

La testimonianza viene proprio da una residente, che non ha avuto remore anche a firmarla, Erika Marinelli.

«Se non avete paura dei ladri leggete quanto accaduto, a quattro passi dal centro ben presidiato durante questi giorni di festa, alle famiglie di un quartiere residenziale di Difesa Grande. Pensare di trovare i ladri in casa è un trauma. Pensare di averli in casa mentre dormi… beh, credo sia uno shock difficile da superare. Bene, nella notte tra il 7 e l'8 agosto è successo. Non a chi scrive, che in quella zona non vive da diversi anni, ma che ben conosce e dove ha conoscenti e parenti stretti. È successo tra l'una e le tre di notte che una banda (o forse 2/3 elementi, chi può saperlo) di ladri ha fatto letteralmente razzia di gioielli, denaro e automobili. I criminali (e chi scrive vuole mantenersi educata, ma meriterebbero altri appellativi) hanno sapientemente eluso sistemi di sicurezza e oscurato ulteriormente la zona presa di mira, già priva di illuminazione pubblica, manomettendo gli impianti elettrici.

Hanno "indovinato" punti di accesso favorevoli (evitando i cani che ogni villetta evidentemente ospita) e si sono introdotti nelle abitazioni fino ad arrivare addirittura nelle stanze da letto. Hanno tentato il furto di un'auto e, non riuscendovi, sono passati nella villa successiva, uscendo indisturbati dal recinto ormai tagliato, dove il furto dell'auto è andato a segno, ahimè. Gli abitanti delle residenze coinvolte hanno trovato le amare sorprese solo l'indomani mattina al loro risveglio, e l'unica possibile reazione è stata quella di sporgere denuncia alle forze armate. È evidente che i criminali avevano da tempo studiato i comportamenti degli abitanti della zona, tanto da agire sicuri.

Ora la domanda è: perché, d' estate, in una cittadina come Termoli ci si dimentica delle periferie? Perché non si sorvegliano zone a bassa densità di popolazione? Sono finiti i tempi in cui potevi lasciare il cancello aperto anche di notte; la criminalità è in aumento. La sicurezza dei cittadini, quelli che non vivono la movida ma restano in casa dopo un'estenuante giornata di lavoro è sicuramente altrettanto importante di quella di chi sceglie di viversi tutte le manifestazioni estive. Ma questo l'amministrazione e le forze dell'ordine tutte lo sanno?»