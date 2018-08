Segnalato alla Procura, il titolare di un centro scommesse abusivo

CAMPOMARINO. Raccolta abusiva di scommesse, questo è l’illecito penale che dovrà rispondere il titolare di un centro di scommesse di Campomarino.

Infatti, dai riscontri effettuati dall’agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza di Termoli, l’esercizio non era in possesso della concessione statale e dell’autorizzazione di polizia, per la raccolta delle scommesse in Italia.