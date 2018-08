Tamponamento sull'A14, padre e figlia di Voghera portati al pronto soccorso

TERMOLI. Tamponamento mattutino sull’autostrada A14 in direzione Sud. Due le auto coinvolte nell’impatto, avvenuto al km 494. Ad avere la peggio un 50enne di Voghera, A. C., e sua figlia di 25, E. C., trasportati con l’ambulanza della Misericordia di Termoli al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. I volontari sono intervenuti sul posto assieme ai medici del 118 e alla Polizia autostradale di Vasto Sud.