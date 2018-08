Auto contro scooter in via Corsica, giovane coppia finisce al San Timoteo

TERMOLI. Si sono scontrate una macchina e uno scooter nella serata di ieri, intorno all'ora cena, in via Corsica. All'altezza del discount Md due ragazzi di 34 e 32 anni sono caduti a terra dopo l'impatto e sono stati soccorsi dai medici del 118, intervenuti assieme agli operatori volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli. Per il conducente F. D. R. e la sua compagna T. D. G. per fortuna diagnosticate solo delle escoriazioni diffuse dai medici del pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dopo il trasporto in ambulanza.