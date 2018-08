TERMOLI. Cercasi adeguato pulisci-spiaggia efficace ed efficiente sulla spiaggia di Termoli. Sono trascorsi ormai otto giorni abbondanti dalla notte dei falò a Rio Vivo, purtroppo l'arenile è ancora sporco, come documentano le foto raccolte da Ezio Varrassi, very very Wild.

Non mancano nemmeno le conseguenze e così, nel pomeriggio di ieri, una ragazza che si trovava su un tratto di spiaggia libera verso la zona di via Rio Torto, mentre era in compagnia degli amici, ha messo il piede su un pezzo di vetro che era insabbiato e si ferita.

Episodio deprecabile, poiché nel clou agostano le spiagge, specie quelle libere, dove non ci sono controlli, dovrebbero essere uno specchio.