TERMOLI. Monitoraggio accurato con sopralluogo negli ultimo tre giorni, coincidenti con il secondo fine settimana di agosto e sulla passeggiata dei trabucchi, che da Piè di Castello si dipana fino ad arrivare al porto di Termoli lo spettacolo Wild documentato da Ezio Varrassi è a dir poco desolante.

"Dopo tre giorni di visita possiamo dire che i rifiuti sono solo aumentati. Qualcuno si è letteralmente dimenticato di passare a svuotare i cestini e ripulire un'area che vede il passaggio di innumerevoli turisti e residenti ogni giorno. Oltre all'inciviltà, che rappresenta il problema di primo livello, stiamo ancora in attesa di opportuni controlli con qualche cestino in più e ritiri frequenti in zona, come nel resto della città di Termoli".