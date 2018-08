In via Tremiti c'è l'imbarcadero dei rifiuti, residenti infuriati

TERMOLI. Una segnalazione che ci arriva direttamente da via Tremiti, da uno dei residenti.

«Questa è via Tremiti, questa mattina, vicino casa sono due giorni che non si respira. E ci sono i ratti! Che vergogna nel 2018.

Dopo un fine settimana di afa e all’insegna del cattivo odore, questa mattina non è stato ritirato né l'umido e tanto meno la carta. E' vergognoso che in una cittadina come Termoli e in un periodo caratterizzato dal turismo si debba vivere in queste condizioni. Via Tremiti e via Isole Baleari abbandonate a se stesse, per l’amministrazione Comunale non esistiamo!