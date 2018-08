Esce per cogliere le more nel bosco, turista in vacanza stroncato da un infarto

MORRONE DEL SANNIO. Non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Uscito per raccogliere more nel bosco, un turista 69enne, emigrato di ritorno in vacanza nel Cratere, ha avuto un malore ed è stato stroncato da un infarto. Dramma oggi, nel primo pomeriggio, a Morrone del Sannio. L’anziano era giunto in paese, località di origine della consorte, dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di ferie. Dopo pranzo, per ritemprarsi, era uscito per avventurarsi nella boscaglia tra Morrone e Provvidenti, dove voleva raccogliere more. L’infarto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino che hanno effettuato i rilievi del caso e riconsegnato subito la salma alla famiglia, oltre al 118 Molise e ai Vigili del fuoco.