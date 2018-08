Malore sotto l'ombrellone, 54enne soccorso dal 118 e dalla Misericordia

TERMOLI. Come avvenne due settimane fa a Campomarino Lido, ma in modo molto meno tragico, malore sotto l'ombrellone per un bagnante a causa del grande caldo di ieri pomeriggio. Un 54enne originario di Como, D. C., ma residente a San Giacomo degli Schiavoni, è stato soccorso sull'arenile del lido La Piovra dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli, giunti in ambulanza.

Il 54enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli in codice rosso, ma non era in pericolo di vita.