TERMOLI. Più che una promessa poteva essere una minaccia… per chi infrange la legge e il codice unico sull’ambiente. Termolionline, con la collaborazione di Ezio Varrassi, assieme all’Arpa Molise, per un sopralluogo approfondito sul territorio termolese e delle località circostanti a caccia di discariche abusive da localizzare e in cui effettuare la campionatura dell’eternit presente.

Ieri mattina, col responsabile territoriale dell’Agenzia autonoma molisana per la protezione dell’ambiente il tour ha battuto l’agro di San Giacomo degli Schiavoni, contrada Ponticelli, piazza Giovanni Paolo II, via Madonna delle Grazie, via Adige e via Lissa. Non solo, riflettori accesi anche in contrada Chiancate, quel triangolo delle Bermuda rappresentato da Termoli, San Giacomo e Guglionesi.

Lì, c’è perfino una villa di epoca romana, dove insiste nel perimetro una discarica di inerti in progressivo peggioramento.

«I lavori di ispezione, localizzazione è campionatura del presunto eternit sono stati eseguite da Marco Pasquale, con la mia collaborazione attraverso le segnalazioni che abbiamo raccolto da dicembre ad oggi». Ma l’opera di mappatura proseguirà dopo Ferragosto, dirottandosi anche sulla costa».

I risultati delle campionature si avranno a fine mese, con l’invio delle prescrizioni ai Comuni interessati per avviare le bonifiche necessarie a ripristinare lo status quo ante, per quanto possibile. In uno dei siti, ritrovata persino la carena di un ciclomotore abbandonato.