Furto in abitazione a Campomarino, spariscono gioielli e contanti

CAMPOMARINO. Ennesimo furto in un’abitazione nel centro turistico adriatico. Domenica scorsa, intorno alle 14, i soli ti ignoti si sono introdotti in una casa nei pressi del mercato coperto di via Favorita e hanno arraffato gioielli e denaro, lasciando tutto a soqquadro. Per sopralluoghi precedenti o talpe locali, i ladri erano a conoscenza della circostanza che in casa non vi fosse nessuno. I vicini non escludono pure che la nuova viabilità abbia potuto focalizzare nuove vittime.