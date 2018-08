TERMOLI. Il maltempo era purtroppo atteso, annunciato da giorni da previsioni meteo che diversamente da San Basso, stavolta pare abbiano fatto centro. All'ora di pranzo una vera buriana si è abbattuta sul centro storico e ha provocato il fuggi fuggi dalla piazzetta, dove diversi sono stati i clienti dei locali a dover abbandonare i tavoli. E' volato di tutto, da piatti e bicchieri alle posate, come documentiamo grazie al prezioso gancio di Ezio Varrassi.

In particolare al Mare Chiaro, dove il titolare Rosario Gagliano, che attende l'autorizzazione per poter mettere a dimora le protezioni esterne, dichiara: «Invece di mandare via i turisti con i verbali, dovrebbero pensare alle cose serie: fortunatamente non è successo nulla di grave, ma se si fosse fatto male qualcuno, chi si sarebbe assunto la responsabilità?»