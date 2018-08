PETACCIATO. La notizia di ieri è stata il furto di ben quattro mezzi da lavoro, per un danno economico che ammonta ad oltre 500 mila euro (leggi).

Un furto che rischia di creare ulteriori danni ai prossimi raccolti, quelli dei pomodori e poi delle uve.

Un video postato sulla pagina Facebook dell'azienda sabato mattina, potrebbe essere uno dei motivi del furto. Una semplice ripresa nei campi nei quali alcuni lavoratori provenienti dal foggiano, parlavano del loro lavoro e di come l'azienda a differenza di altri, paghi il giusto.

"Da noi c'è troppa manodopera non pagata, mentre qui in azienda abbiamo tutti i diritti, l'azienda ci concede sei ore lavorative pagate e contributi. Se tutte le aziende lavorassero in un certo modo tanta manodopera in nero non ci sarebbe. Qui tutte le persone che lavorano sono tutte garantite ed hanno una dignità, mentre in altre parti questa dignità non esiste, e nemmeno lo Stato ci garantisce questa dignità".

"Noi veniamo dalla provincia di Foggia, dove lavoro non ce n'è, e quello che c'è lo fanno tutti gli extracomunitari che vengono sottopagati".

Parole forti, che potrebbero aver urtato chi di questi espedienti vive.

Ma il furto potrebbe mettere seriamente a rischio l'azienda che ha chiesto aiuto, un aiuto economico, per tentare di portare avanti un lavoro che è di attenzione al prodotto e di conseguenza al consumatore, per un'azienda che garantisce prodotti di qualità nel rispetto delle regole, che promuove anche didatticamente il "buono" delle nostre terre.

Per chi volesse aiutare anche con un piccolo contributo l'azienda Di Vaira può farlo contattandoli attraverso il link qui.