GENOVA. L' immane tragedia di Genova ha davvero colpito tutti.

Alla vigilia della festa di Ferragosto, ci siamo messi in moto poiché alcuni termolesi vivono proprio nel capoluogo ligure e hanno visto con i loro occhi quanto è successo questa mattina. Sono due cugini, Vincenzo e Nico Pietrantonio e un altro amico Cesare Di Foglio.

Vincenzo al momento del crollo ha raccontato: "Ero a fare la spesa al supermercato e in un attimo abbiamo capito quanto si stava consumando. Oggi è stata una giornata di forte maltempo e ancora una volta la nostra Genova è stata martoriata; questa di oggi ci ha davvero scossi e sarà il Ferragosto più brutto che noi possiamo ricordare. Piangiamo per tutte le vittime innocenti, colpe ora non è il momento di darne, ma è il momento di dare solo una mano."

Il cugino di Vincenzo, Nico, che stava lavorando al porto al momento della tragedia ci ha detto: "Appena abbiamo saputo del crollo è stato interrotto il lavoro e siamo stati chiamati a prestare aiuto e soccorso sul luogo del disastro. Davvero siamo rimasti atterriti dalle scene che si sono presentate davanti ai nostri occhi, una tragedia davvero immane e non ci sono parole."

Infine, Cesare Di Foglio: "Io e la mia famiglia stiamo bene. Una tragedia immane a 1.5 km da casa mia. Il ponte perennemente ristrutturato era a pezzi da almeno 20 anni; non entro in particolari tecnici perché non sono un ingegnere, ma quel ponte l'ho percorso per 37 anni per recarmi ogni giorno al lavoro. Fortunatamente oggi è stata una giornata di poco traffico: nel momento cruciale si parla di 25/30 auto e tre mezzi pesanti in transito nelle 2 corsie; se fosse successo in un momento topico con una coda di 1100 metri, potete immaginare le conseguenze ancora più gravi. Per quanto riguarda altri termolesi, non ho notizie di persone coinvolte nella tragedia."

Se riusciamo a rintracciare altri concittadini, riporteremo nuove testimonianze.