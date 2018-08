ISOLE TREMITI. Giornata tremendamente complicata dalla burrasca che imperversa sull’Adriatico alle Isole Tremiti. Numerosi gli interventi dei militari della delegazione di spiaggia della Guardia costiera, coordinati dal comandante Giuseppe Pecorella e dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli. Sono state portate a termine diverse operazioni.

«Da questa mattina siamo stati in mare con il gommone, a causa di questa perturbazione che ha colto di sorpresa tutti. L'imbarcazione "Virginia", trovandosi in balia del forte vento, ha avuto difficoltà a manovrare, con il battello siamo stati impegnati nelle operazioni di recupero e di trasbordo dei circa 60 passeggeri dall'imbarcazione alla banchina, e abbiamo proceduto a mettere - in sicurezza i gommoni noleggiati nel corso della giornata. Encomiabili tutti i ragazzi del Comando, che con spirito di corpo, hanno eroicamente messo in sicurezza i turisti», la testimonianza di Pecorella.